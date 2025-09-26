Valentina López desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Valentina López Correa desapareció en Medellín el 23 de septiembre de 2025. Al momento de su desaparición, tenía 24 años.

Valentina es una mujer de contextura delgada, mide aproximadamente 155 cm y tiene piel trigueña. Su cabello es negro, corto, crespo y usualmente lo lleva recogido en una colita.

Una señal particular que puede ayudar a reconocerla es una cicatriz ubicada en la región pectoral.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes