Vaioleth se extravió en San Antonio de Prado y su familia la busca

Minuto30.com .- Se solicita la ayuda urgente de la comunidad para encontrar a Vaioleth, una perrita de raza Bulldog Francés de color negro que se encuentra desaparecida.
Vaioleth se extravió en la Vereda Las Playas en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín.
Su familia se encuentra extremadamente triste y tiene la preocupación de que la perrita haya sido llevada por alguien.
Si usted tiene a Vaioleth, la ha visto o tiene cualquier información sobre su paradero, por favor, comuníquese inmediatamente al WhatsApp 300 486 4785.
¡Ayudemos para que Vaioleth regrese a casa!
