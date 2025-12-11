Menú Últimas noticias
    Vaioleth se extravió en San Antonio de Prado y su familia la busca

    Si usted tiene a Vaioleth, la ha visto o tiene cualquier información sobre su paradero, por favor, comuníquese inmediatamente

    Publicado por: SoloDuque

    Vaioleth se extravió en San Antonio de Prado y su familia la busca

    Resumen: Si usted tiene a Vaioleth, la ha visto o tiene cualquier información sobre su paradero, por favor, comuníquese inmediatamente

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita la ayuda urgente de la comunidad para encontrar a Vaioleth, una perrita de raza Bulldog Francés de color negro que se encuentra desaparecida.

    Vaioleth se extravió en la Vereda Las Playas en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín.

    Su familia se encuentra extremadamente triste y tiene la preocupación de que la perrita haya sido llevada por alguien.

    Si usted tiene a Vaioleth, la ha visto o tiene cualquier información sobre su paradero, por favor, comuníquese inmediatamente al WhatsApp 300 486 4785.

    ¡Ayudemos para que Vaioleth regrese a casa!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


