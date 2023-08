Vadhir Derbez relata en canción «Morrito» las dificultades de crecer con un padre ausente

in

Ciudad de México, 24 ago (EFE).- El actor y cantante Vadhir Derbez, hijo del célebre actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, sacará el viernes su nueva canción "Morrito", un tema en el que relata las dificultades de crecer con un padre ausente y las huellas -"buenas y malas"- que dejan los progenitores en sus hijos, relató en una conferencia de prensa este jueves en la Ciudad de México.

"'Morrito' habla de la huella que nuestros padres nos dejan, tanto las cosas buenas como las malas pueden ser un regalo si las sabemos identificar", narró el cantante, quien también confesó que escribió la canción en un punto de su vida en el que se sentía "triste y bajoneado" (deprimido) aunque las cosas marchaban bien para él.

En un momento de logros profesionales y personales, Vadhir empezó a ir a terapia y a intentar sanar heridas, incluidas las vinculadas a las relaciones familiares.

Tras salir de una sesión de un tipo de terapia alternativa, fue que acudió al estudio y salió esta nueva canción con la que, aseguró, muchas personas podrán identificarse.

Vadhir estableció que le gustaría que el mensaje detrás del tema, que termina con un profundo diálogo entre un padre y un hijo, y que contiene frases como "Aunque me quebraste te perdono", no sea "ni de rencor, ni de queja, que no sea un reclamo".

Sino, más bien, que sea una invitación a reparar estas relaciones "porque la vida que tenemos es ahorita".

Además, detalló que sus padres le dieron grandes herramientas para crecer y ser quien es.

"Mis papás me dieron unas grandes herramientas, ambos son unas personas increíbles. (…) Mi mamá me ha enseñado a confiar en mí, a salir de mi zona de confort. Mi padre, de manera un poco más dura, me enseñó a siempre estar listo, a nunca quedarme conforme con lo que tengo", confesó Vadhir.

Cuestionado sobre la reacción de su padre, Eugenio Derbez, a la canción, dijo que fue un bonito momento cuando se la mostró, pues ellos ya han superado ese momento de distanciamiento y han ido "trabajando y sanando".

"Mi padre me dijo que siempre me enseñó a crear desde un lugar de honestidad, no tratando de encajar", compartió Vadhir contento.

Por último, el artista comentó que le habría gustado mover el estreno de la canción porque recientemente falleció la perra de su padre, Fiona, quien era un miembro más de la familia.

Comentó que ya pudo ver a Eugenio y mostrarle su apoyo, pero no a su hermana Aitana, quien creció con Fiona.

"Fiona era su hermanita, está inconsolable. (…) No hay mucho que hacer más que estar ahí, que el tiempo poco a poco vaya sanando y que ella vaya entendiendo", sentenció.

Por: EFE