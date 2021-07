¡Qué tal! Pillaron a policías, militares y hasta un pastor evangélico revendiendo vacunas anti Covid

El Ministerio de Salud de Brasil confirmó la participación de policías, militares e incluso un líder religiosos de eses país, involucrados en la venta de vacunas contra el Covid-19.

Así lo informó Ricardo Días, exdirector de logística del Ministerio de Salud, quien investiga además si el Gobierno tiene responsabilidad en el agravamiento de las muertes por causa del mortal virus, que ya cobró la vida de casi 530.000 brasileños.

Días habló sobre una oferta de 400 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, la cual fue presentada por el cabo de la Policía Luiz Dominguetti al Gobierno de Brasil, en nombre de la empresa estadounidense Davati, la cual no llegó a concretarse pero alentó serias sospechas de que pudo haber corrupción en la negociación.

El religioso vinculado al grupo que realizó esta oferta de vacunas, Amilton Gomes, y con quien la empresa de AstraZeneca aseguró no tener ningún vinculo, deberá declarar ante la comisión del Senado por estos hechos.

Por sospecha y por la probabilidad de que no haya hecho nada para impedir estas tentativas, La Fiscalía General, bajo el aval de la Corte Suprema, abrió una indagación formal en contra de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien podría responder por prevaricación y otros delitos.

O governo Bolsonaro deu aval para ser representado pelo reverendo Amilton Gomes de Paula na compra de vacinas

O líder evangélico participou da negociação de 400 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca

Cada dose custaria US$ 17,50, três vezes mais do que os US$ 5,25 pagos. pic.twitter.com/MrZq92n0kq

— carlos jacques (@jacques320) July 4, 2021