¡Se equivocaron! Vacunaron a 19 menores en Pereira con el biológico que no era

Un grupo de 19 menores en Pereira fue vacunado con el biológico equivocado así lo confirmó Sandra Lorena Cárdenas, personera de Pereira.

La funcionaria le declaró a medios de comunicación nacionales que son 19 y no 7 los menores entre 12 y 17 años los que fueron inmunizados con el biológico de Sinovac y no con Pfizer como está programado en todo el meritorio nacional.

Los menores que tienen alguna comorbilidad y que fueron a recibir su segunda dosis de Pfizer pero que les aplicaron la vacuna del otro laboratorio, están bajo vigilancia de un equipo médico, así lo afirmó el secretario de salud departamental, Javier Darío Marulanda, quien tambien contó que le harán un seguimiento a la IPS donde se cometió el error.

La equivocación no pone en riesgo la vida de los menores: Autoridades

Ante este error humano, se pronunciaron las autoridades del país. En rueda de prensa el Ministro de Salud, Fernando Ruíz, puntualizó, «no hay ningún problema. La vacuna de Sinovac es igual de segura según estudios de fase II hasta ahora. No se ha aprobado, hay un error evidente frente a la indicación pero no hay problemas de seguridad (…) no tiene problemas de seguridad en niños; hay países que la están aplicando en personas desde los 3 o los 6 años de edad como Chile o China”.

Por su parte, el presidente Iván Duque Márquez, riteró que hubo un error en la aplicación de la dosis, pero que el uso de Sinovac no pone en riesgo la vida de los menores.

Anunciaron que los menores con el tiempo recibirán su segunda dosis del biológico Pfizer.

Le podría interesar:

“Consejo que les puedo dar: vacúnense", Andrés Parra dio positivo para covid-19 https://t.co/4lW5Ym15LZ — Minuto30.com (@minuto30com) September 13, 2021

Para leer sobre otras noticias del país, clic AQUÍ.