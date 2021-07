¡Uy no, muy ‘elevados’! Por error le aplicaron la vacuna contra el Covid a un bebé

Por error vacunaron contra el Covid- 19 a un pequeño bebé, menor de un año de edad, en el distrito de Limón, Costa Rica.

Y aunque la noticia es bastante insólita, se le agrega más indignación al saber que ni siquiera saben exactamente a qué bebé se le aplicó la vacuna.

Vacunaron a tres bebés y a uno le pusieron la del Covid- 19

Resulta que tres mamás acudieron a un centro médico para aplicarles las vacunas del plan complementario a sus pequeños de 2, 4 y 12 meses de nacidos.

Los pequeñitos fueron vacunados con toda la normalidad del caso, sin embargo, cuando se fueron, el personal del centro médico se dio cuenta que a uno de los bebés le aplicaron la vacuna contra el covid.

De inmediato el centro médico contactó a estas tres familias y los bebés se encuentran bajo monitoreo para ver si en alguno de los bebés que vacunaron presenta una secuela adversa.

Por su parte, los padres de los niños se han mostrado muy molestos con la situación y han denunciado negligencia médica: “ Yo siento que es negligencia de la señora porque aparte de que es repugnante, siempre estaba con el bendito teléfono. Yo creo que deberían prohibirlo, porque si no hubiese sido por eso, tal vez no habría ocurrido. Ella me dijo que fue un error, pero no me dijo cuál inyección”, añadió una de las madres para medios locales.

