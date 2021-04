Medellín continúa con los lineamientos nacionales, y comenzará el proceso de agendamiento para la aplicación de la vacuna en personas entre los 60 y 64 años, tras avanzar en el Plan de Vacunación.

«Adicionalmente a los mayores de 65 años los estamos vacunando sin cita en los puntos de Metrosalud y en los tres puntos masivos que tenemos en la ciudad, en el Parque Norte, en la Clínica de la 80 y en un punto nuevo que abrimos en el coliseo de voleibol en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Los invitamos a que lleven a estos puntos a sus familiares y a que ustedes mismos acudan si tienen más de 65 años» aseguró el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo.

Las EPS e IPS avanzan en el proceso de agendamiento con esta población priorizada, teniendo en cuenta que las dosis se empezarán a distribuir en los departamentos desde mañana sábado 1 de mayo. Por lo tanto se hace un llamado a estar atentos a los diferentes medios por los cuales serán contactados para continuar con el plan de vacunación.

Vacunación no para, ni en toque de queda

Es importante recordar que las personas que acudan a la vacunación y sus no acompañantes no tienen ningún tipo de restricción para este proceso durante el toque de queda continuo, que se extenderá hasta este lunes 3 de mayo a las 5:00 a.m.

La Administración Municipal reitera la importancia del autocuidado, del distanciamiento social y de priorizar por parte de la población trabajadora en teletrabajo y el aislamiento en caso de presentar algún síntoma.