¡Jornada de vacunación! Bogotá tendrá más de 100 puntos habilitados este 24 y 25 de octubre
Resumen: Bogotá realizará la IV Jornada Nacional de Vacunación el 24 y 25 de octubre con más de 100 puntos habilitados, horarios extendidos y vacunación gratuita para todas las edades.

Bogotá se alista para la IV Jornada Nacional de Vacunación, que se llevará a cabo este 24 y 25 de octubre en más de 100 puntos distribuidos en toda la ciudad, con el propósito de facilitar el acceso a la inmunización y aumentar la cobertura en todos los grupos de edad.

La Secretaría Distrital de Salud habilitó 113 puntos y extendió los horarios de atención en 42 zonas, permitiendo que la ciudadanía se vacune desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Los puntos estarán ubicados en localidades como Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Ciudad Bolívar y Chapinero, entre otras.

Con la estrategia “¡Vacúnate y sé un vacán!”, la ciudad busca fortalecer la prevención de enfermedades y garantizar jornadas gratuitas, seguras y accesibles.

“Vacunarse no solo protege a cada persona, sino a toda la comunidad”, destacó la entidad.

La campaña incluirá biológicos contra sarampión, rubéola, poliomielitis, tétanos, difteria y hepatitis B, dirigidos a niños, adolescentes, adultos y mujeres en edad fértil.

La Secretaría invitó a los ciudadanos a revisar su carné de vacunación y acudir sin cita previa al punto más cercano. El acceso será gratuito y con atención prioritaria para toda la población.

