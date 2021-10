Invima aprobó el ensayo clínico de una nueva vacuna contra el Covid-19 en el país

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -Invima-, aprobó el ensayo clínico en el país de una nueva vacuna contra el Covid-19 de la empresa Inovio, dedicada a las producción de medicamentos de ADN diseñados para tratar y proteger a personas con enfermedades infecciosas como el cáncer.

En el ensayo se evaluará la eficacia de la vacuna INO-4800, que utilizará dos dosis que serán aplicadas en la población mayor de 18 años en el país.

«INOVIO se complace en compartir la noticia de la autorización regulatoria para proceder con nuestro ensayo de fase 3 en Colombia. Con las tasas de infección por COVID-19 aumentando en muchas áreas y con un acceso aún limitado a las vacunas en muchos países del mundo, agradecemos a las autoridades de salud por apoyar nuestros esfuerzos para hacer que más vacunas estén disponibles y sean accesibles. Si es aprobada, la candidata a vacuna ADN INO-4800, puede impulsar aún más la vacunación en Colombia y otros países, porque puede servir como vacuna de primera línea o como de refuerzo», explicó el doctor. J. Joseph Kim, presidente y director general de Inovio.

Según indicó la empresa, la vacuna es estable a temperatura de 37° durante más de un mes, además, tiene proyectada un vida útil de cinco años a temperatura normal y no necesita ser congelada durante el transporte y almacenamiento.

We are pleased to share that @invimacolombia has authorized the start of our global Phase 3 trial for INO-4800. This approval marks the fourth country to engage in this #COVID19 vaccine trial, following allowances from Brazil, the Philippines and Mexico. https://t.co/yzilUEJphf pic.twitter.com/8t7O57pqFn

— INOVIO Pharmaceuticals (@InovioPharma) October 11, 2021