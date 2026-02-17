¡Va por la gloria continental! Esta es la titular del DIM para debutar en la Libertadores ante Liverpool en Uruguay

Resumen: El técnico apuesta por una mezcla de jerarquía y velocidad. La presencia de Kevin Mantilla en la saga busca darle salida limpia al equipo
Minuto30.com .- Independiente Medellín inicia su sueño libertador hoy, martes 17 de febrero, en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera. Con el pitazo inicial programado para las 7:30 p. m. (hora Colombia), Restrepo busca dar un golpe de autoridad que silencie las críticas tras los resultados irregulares en el torneo local.
El 11 titular del “Poderoso”:
Portería: Salvador Ichazo (El uruguayo vuelve a su tierra para defender el arco rojo).
Defensa: Leyser Chaverra
Kevin Mantilla
José Ortiz
Esneyder Mena
Mediocampo:
Didier Moreno (El capitán y eje del equilibrio).
Halam Loboa
Léider Berrío
Ataque:
Francisco Chaverra
John Montaño
Francisco Fidryszewski (La carta de gol para la noche charrúa).
[] Nómina del Poderoso para esta noche de copa en Uruguay pic.twitter.com/IMAPQK42mJ
— DIM (@DIM_Oficial) February 17, 2026
Análisis: ¿A qué juega Restrepo?
El técnico apuesta por una mezcla de jerarquía y velocidad. La presencia de Kevin Mantilla en la saga busca darle salida limpia al equipo, mientras que el tridente ofensivo liderado por el “Polaco” Fidryszewski tendrá la misión de aprovechar los espacios que deje un Liverpool que saldrá a proponer por ser el cumpleañero y local.
Datos claves del encuentro:
Hora: 7:30 p. m. (Col) | 9:30 p. m. (Uru).
Clima: Se esperan lluvias leves durante el partido, lo que hará la cancha más rápida.
El reto: Medellín debe traerse, como mínimo, un empate para cerrar con tranquilidad en el Atanasio la próxima semana.
El rival: Liverpool de Uruguay
El equipo “Negriazul” celebra hoy sus 111 años y debuta históricamente en la competición. No será un rival fácil, pues el fútbol uruguayo se caracteriza por su entrega física y fortaleza en el juego aéreo, áreas donde el DIM ha sufrido recientemente.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios