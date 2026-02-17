Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3
    ¡Va por la gloria continental! Esta es la titular del DIM para debutar en la Libertadores ante Liverpool en Uruguay

    El técnico apuesta por una mezcla de jerarquía y velocidad para el DIM

    Publicado por: SoloDuque

    El DIM de Alejandro Restrepo debuta en Libertadores con una nómina liderada por Ichazo y Fydriszewski. Foto: DIM
    Resumen: El técnico apuesta por una mezcla de jerarquía y velocidad. La presencia de Kevin Mantilla en la saga busca darle salida limpia al equipo

    Minuto30.com .- Independiente Medellín inicia su sueño libertador hoy, martes 17 de febrero, en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera. Con el pitazo inicial programado para las 7:30 p. m. (hora Colombia), Restrepo busca dar un golpe de autoridad que silencie las críticas tras los resultados irregulares en el torneo local.

    El 11 titular del “Poderoso”:

    Portería: Salvador Ichazo (El uruguayo vuelve a su tierra para defender el arco rojo).

    Defensa: Leyser Chaverra

    Kevin Mantilla

    José Ortiz

    Esneyder Mena

    Mediocampo:

    Didier Moreno (El capitán y eje del equilibrio).

    Halam Loboa

    Léider Berrío

    Ataque:

    Francisco Chaverra

    John Montaño

    Francisco Fidryszewski (La carta de gol para la noche charrúa).

    Análisis: ¿A qué juega Restrepo?

    El técnico apuesta por una mezcla de jerarquía y velocidad. La presencia de Kevin Mantilla en la saga busca darle salida limpia al equipo, mientras que el tridente ofensivo liderado por el “Polaco” Fidryszewski tendrá la misión de aprovechar los espacios que deje un Liverpool que saldrá a proponer por ser el cumpleañero y local.

    Datos claves del encuentro:

    Hora: 7:30 p. m. (Col) | 9:30 p. m. (Uru).

    Clima: Se esperan lluvias leves durante el partido, lo que hará la cancha más rápida.

    El reto: Medellín debe traerse, como mínimo, un empate para cerrar con tranquilidad en el Atanasio la próxima semana.

    El rival: Liverpool de Uruguay

    El equipo “Negriazul” celebra hoy sus 111 años y debuta históricamente en la competición. No será un rival fácil, pues el fútbol uruguayo se caracteriza por su entrega física y fortaleza en el juego aéreo, áreas donde el DIM ha sufrido recientemente.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


