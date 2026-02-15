Nacional enfrenta a Cali en Palmaseca: los verdolagas buscan una victoria tras 7 años de sequía en este estadio. Foto: Atlético Nacional

¡Va por el fin del maleficio con nómina de lujo! La titular de Nacional para enfrentar al Cali en Palmaseca

Minuto30.com .- El equipo de Diego Arias ya está en el estadio para enfrentar, a partir de las 6:30 p. m., un clásico de verdes con una carga histórica pesada: el “Rey de Copas” no logra una victoria en el estadio del Deportivo Cali desde hace 7 años.

A pesar de la estadística en contra, el ambiente en el camerino antioqueño es de optimismo, impulsado por el buen juego mostrado en sus pocas salidas de este semestre y la calidad individual de su plantilla.

La Titular del “Profe” Arias

Nacional salta al gramado con una nómina equilibrada que mezcla la experiencia de hombres como Tesillo y Cardona con el olfato goleador de Morelos:

Portero: Castillo.

Defensa: García, Tesillo, Román, Casco.

Volantes: Zapata, Uribe, Edwin Cardona.

Ataque: Rodríguez, Moreno y Alfredo Morelos.

En la banca queda Rengifo, la nueva joya del equipo antioqueño.

El más grande acaba de llegar ️#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/EyDKhAINon — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 15, 2026

Realidades opuestas en la tabla

Aunque el Cali tiene la ventaja de la localía y la urgencia de sumar para salir de la parte baja, Nacional llega con una eficiencia envidiable en puntos por partido jugado.

Nacional marcha séptimo habiendo jugado apenas la mitad de los partidos que el Cali, lo que significa que una victoria hoy lo catapultaría a los primeros lugares del torneo.