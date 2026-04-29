Resumen: La molestia de los aficionados no es gratuita. A los seguidores no se les olvida la jugadita del pasado fin de semana

¡Uy, qué dolor! «Chicho» Arango se habría vuelto a «lesionar» y los hinchas ya le tienen la camilla reservada . . . en el concierto de Cosculluela

Minuto30.com – Una vez más, el parte médico de Atlético Nacional parece estar sincronizado con la cartelera de eventos de la ciudad. Las alarmas —y las suspicacias— se volvieron a encender en el entorno verdolaga tras el fuerte rumor de una nueva lesión del flamante “refuerzo”, Cristian ‘Chicho’ Arango. ¿La casualidad? Su molestia física llega justo en la víspera de un viernes festivo cargado de buena rumba en Medellín.

Esta polémica que tiene a la hinchada verde trinando de la rabia (y de la risa), pues al delantero ya le están cobrando su reciente historial nocturno.

¿Parte médico o boletería VIP?

La noticia estalló a través de la cuenta partidaria @TribuVerdolaga, que soltó la bomba que nadie quería escuchar, pero que muchos ya sospechaban:

“🚨🚨Noticia en desarrollo, al parecer Cristian ‘Chicho’ Arango se resintió de su lesión en el entrenamiento del día de hoy. A la espera del parte médico oficial”.

Lo que en otro momento hubiera generado mensajes de apoyo y oraciones por su pronta recuperación, hoy solo genera sarcasmo. Y es que el calendario no perdona: este viernes festivo, día en que Nacional debe jugar, casualmente se presenta el reguetonero Cosculluela en la reconocida discoteca Dulcinea.

Para la hinchada, las matemáticas son simples y el diagnóstico es claro: el jugador se estaría “cuidando” para no perderse el conciertazo.

El antecedente que lo condena: De la “fatiga” al perreo con Ryan

La molestia de los aficionados no es gratuita. A los seguidores no se les olvida la jugadita del pasado fin de semana (26 de abril). Atlético Nacional viajó a Yopal para enfrentar a un Pereira que venía de capa caída y que no le había ganado a nadie. ¿El resultado? Un partido lamentable donde el verde no vio una y terminó perdiendo.

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Previo a ese desastre, el club había emitido un comunicado informando que ‘Chicho’ no viajaría por una “fatiga muscular de isquiotibiales”. Sin embargo, la fatiga pareció desaparecer milagrosamente en la noche, pues al jugador se le vio dándola toda y muy recuperado en el concierto de Ryan Castro.

Mientras el equipo pasaba vergüenzas en la cancha, su “ficha segura” pasaba la tarjeta en la barra.

“Chicho Garrafa Arango”: La hinchada no lo perdona

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales están que arden. Los seguidores verdolagas, cansados del bajo rendimiento y de la indisciplina camuflada de lesiones, inundaron las plataformas con mensajes cargados de ironía esperando “la nueva lesión” oficial.

Aquí algunas de las perlas que le han dedicado al atacante:

“El viernes festivo, no se sorprenda cuando esté en Dulcinea 🫩”.

“¿Tendrá otro concierto el viernes?”.

“JAJAJAJAJA Como se va perder la presentación de Cosculluela en Dulcinea por ir a jugar la última fecha, otra más de la chicho ‘garrafa’ Arango”.

Queda esperar si Atlético Nacional emitirá un nuevo comunicado confirmando la baja de su estrella para este viernes festivo. Mientras tanto, en las redes sociales la sentencia ya está dictada: para hacer goles hay fatiga, pero para el perreo, ‘Chicho’ siempre es titular indiscutible.