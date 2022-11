Más de 10 mil usuarios están sin agua en el nororiente de Medellín

in

Debido a la prolongación de trabajos técnicos en el embalse Piedras Blancas fue necesario interrumpir la prestación del servicio de acueducto, este martes 8 de noviembre, en estos sectores del Distrito de Medellín:

Circuito La Montaña

– De calle 68 hasta calle 72 entre carrera 25 y carrera 28.

– De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 24 y carrera 30.

– De calle 81 hasta calle 85A entre carrera 24 y carrera 25C.

– De calle 85B hasta calle 99A entre carrera 22AA y carrera 31BA.

– De calle 99A hasta calle 107ED entre carrera 21B y carrera 28B.

Incluye 10.276 usuarios de los barrios: Versalles No.2 (Santa Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1, La Avanzada (Santa Elena), María Cano-Carambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso (Santa Elena) y La Esperanza No.2 (Santa Elena).

Circuito La Honda

– De calle 71AA hasta calle 71B entre carrera 22 hasta carrera 24.

– De carrera 23C hasta carrera 24 entre calle 71B hasta calle 79C.

– De Carrera 23C entre calle 79C hasta calle 81B.

– De calle 83B hasta calle 87 entre carrera 21D hasta carrera 22.

Incluye 3.132 usuarios de los barrios: Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II-Mirador.

