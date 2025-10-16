Resumen: El Metro pide a los usuarios comprensión y paciencia ante la demora que pueda presentarse en sus desplazamientos habituales; sin embargo los usuarios piden "claridad en la información"

Usuarios piden claridad en la información ¿qué pasa con la Línea A del Metro?

Minuto30.com .- Desde antes de las 5 de la tarde se reporta una afectación importante en el servicio de la Línea A del metro de Medellín. Solo hasta las 6:23 p.m., la empresa «actualizó la información» de un inconveniente técnico que ha impactado la frecuencia de los trenes.

Para mitigar la situación y garantizar la prestación del servicio, el Metro está regulando el ingreso de los viajeros en algunas estaciones para evitar aglomeraciones en las plataformas. Sin embargo la línea continúa operando de La Estrella a Niquía.

El Metro pide a los usuarios comprensión y paciencia ante la demora que pueda presentarse en sus desplazamientos habituales; sin embargo los usuarios piden «claridad en la información», pues dicen que se demoraron más de un hora para informar «la actualización», y pese a que lleva varias horas la anomalía, aseguran que «en el Metro no aclaran si alcanzan o no a reparlo este mismo jueves».

Información del Metro sobre la Línea A

