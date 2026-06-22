Resumen: La declaración del presidente electo deja entrever los ejes narrativos de su inicio de mandato frente a los sectores opositores

«Ustedes gobernaron para un 40 % y nosotros lo haremos para todo Colombia»: Abelardo De la Espriella a la «cepedista» Diana Ángel

Minuto30.com .- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, protagonizó un intercambio en la red social X con la reconocida actriz Diana Ángel, figura afín a los sectores de izquierda, quien le lanzó una pulla pública sobre el nivel de rechazo que enfrentará su administración.

El cruce de mensajes refleja la polarización política que vive el país tras las elecciones y la postura «conciliadora» que el nuevo mandatario planea asumir frente a sus críticos durante el gobierno de la «Patria Milagro».

El cuestionamiento de Diana Ángel

La actriz, quien se ha mostrado crítica de la visión de derecha del nuevo gobierno, se dirigió directamente al mandatario electo en su cuenta de X (@DianAngel01) con un tono retador sobre la oposición que tendrá que enfrentar:

«Abelardo decime qué se siente? Tener de opositora a tanta gente?»

La contundente respuesta del Presidente electo

Lejos de evadir el comentario, De la Espriella aprovechó la oportunidad para marcar un contraste entre la administración saliente y su visión de gobierno. En su respuesta, enfatizó que su estrategia para convencer a la oposición se basará en la ejecución y no en la retórica:

«Los vamos a conquistar, vamos a resolver los problemas de la gente, nos ganaremos su apoyo con hechos y resultados, no con promesas. Ustedes gobernaron para un 40 % y nosotros lo haremos para todo Colombia y con el pasar del tiempo hasta los detractores de hoy estarán de nuestro lado».

De La Espriella dejó en claro que tiene una promesa de ejecución, haciendo énfasis en «hechos y resultados» por encima de los discursos políticos, que han sido característicos del gobierno saliente y de quien afirma «gobernaron para un 40 %», lanzando un dardo a la administración de izquierda saliente, acusándola de sectarismo.

Llamado a la unidad: Asegura que su mandato abarcará al 100 % del país, con la convicción de sumar a sus filas a quienes hoy se declaran detractores.