“Usted si es muy bruto hermano”, le dicen a Miguel Polo por críticas que hizo a los cantantes del ‘concierto del paro’

En Bogotá se realizó uno de los eventos más importantes que ha tenido el paro nacional desde que comenzó en el país, y se trató del ‘concierto del paro’, una actividad que reunió a varios artistas, quienes demostraron su inconformidad con el gobierno y apoyaron a los marchantes que exigen mejores condiciones y que sean escuchados, sin embargo, el reconocido uribista Miguel Polo, habló sobre estos cantantes y aseguró que “ninguno ha ganado un grammy”.

El joven, quien ha causado polémica más de una vez, sobre todo por su renuncia al Centro Democrático al no recibir un aval para ser alcalde, volvió a estar en la mira de las redes sociales, pues el joven arremetió en contra de estos cantantes, quienes donaron una presentación para decirle a quienes apoyan el paro que no están solos, y que ellos los acompañan. Ante esto, Polo escribió en su cuenta de Twitter: “son unos olvidados que como no han tenido éxito en su música ahora quieren recuperar protagonismo a través de la política. Ni un peso más para comprar música o ir a algún concierto de estos cantantes. Véanlos bien”.

Ninguno ha ganado un grammy; son unos olvidados que como no han tenido éxito en su música ahora quieren recuperar protagonismo a través de la política. Ni un peso más para comprar musica o ir a algún concierto de estos cantantes. Véanlos bien. https://t.co/MLcYXAKXzt — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) December 8, 2019

Su publicación no pasó desapercibida, y muchos aprovecharon para recordarle que el Centro Democráctico no le dio el protagonismo del que él habla, y le tiraron sátiras por haber sido apartado, a pesar de que se ha visto como un fuerte seguidor del presidente Iván Duque y de varios parlamentarios del partido.

Y usted ni grammy, ni curul, ni elección, ni respeto ha ganado… Que pesar uno defendiendo a sus propios opresores… — Felipe Trujillo (@pipetrujillo) December 8, 2019