Tras un 2025 de contrastes, abrimos el debate en nuestro canal de WhatsApp de Atlético Nacional para conocer la opinión de la fanaticada sobre el balance de la temporada.

A pesar de los altibajos en el rendimiento deportivo, la pregunta fue directa: ¿el verde ganó o perdió el año?

La consulta surge luego de un calendario donde el equipo logró alzar los trofeos de la Superliga y la Copa BetPlay, pero dejó una deuda pendiente al quedar fuera de la Copa Libertadores y no conseguir ninguno de los dos títulos de la liga local.

Los resultados parciales muestran una tendencia clara y sorprendente en la opinión de los seguidores.

Con una participación masiva, el 85% de los votantes (más de 5.400 personas) aseguran que el saldo del “Rey de Copas” es positivo, valorando los dos títulos obtenidos como un mérito suficiente para salvar el año.

Por el contrario, un sector más exigente, representado por poco más de mil personas (15%), sostiene que la ausencia de protagonismo internacional y la falta de la estrella liguera significan un fracaso para la institución.

¿Usted que opina, el verde ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal Atlético Nacional de WhatsApp

La discusión sigue abierta y cada voto cuenta para medir el termómetro del sentimiento verdolaga.

Queremos que usted también sea parte de esta conversación y comparta su visión sobre el desempeño del equipo paisa.

Los invitamos a participar y dejar su opinión en el canal de WhatsApp de Minuto30 Atlético Nacional, donde la comunidad más grande de hinchas sigue debatiendo el presente y futuro del equipo.

Acá ingresa a nuestro canal de WhastsApp, donde, tras suscribirse, podrá conocer minuto a minuto las informaciones más relevantes del ‘Rey de copas’.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Más noticias de Atlético Nacional