Por medio de las redes sociales se conocen diferentes casos que en pocos minutos se viralizan, tal fue el caso de un mariachi

El artista quien no calculo bien y con un paso mal dado cayó a una piscina.

En el video se ve el momento en el que el musico, perdió el control y cayó al agua.

La situación ocurrió cuando apenas hacían la entrada.

El vocalista de la agrupación iba a empezar a entonar la letra de la canción, cuando se escuchó el ruido de un chapuzón.

La agrupación intento seguir con el show pero no fue posible ya que no sostenían la risa.

El mariachi rápido salió del agua con ayuda de otro compañero y sólo se quedó acostado en el piso, sin poder para de reir.

Entre los comentarios generados por los internautas esta que:

«No lo supero lo he visto como 500 veces y en todas me cago de la risa más por la carcajada del mariachi», «por dónde voy la risa del cantante es la mejor parte como se ríe de su amigo, ese si es amigo».

«Quién iba a pensar que algo tan desafortunado iba a ser tan gracioso», «le tuve que pasar el video al vecino para que no creyera que estaba loco , me reí solito».

