¿Usted que haría? Hombre compró un IPhone 15 Pro Max por internet y le llegó un de plastilina

A través de redes sociales se volvió viral un video en el que un hombre compró un IPhone 15 Pro Max y le llegó lo que no era.

Alberto, fue el hombre el que hizo la denuncia, cuenta que realizó la compra a través de internet y cuando recibió el paquete se llevó una sorpresa.

Este caso sucedió en México, el hombre pagó la cantidad de 28 mil 990 pesos mexicanos , en pesos colombianos serian 6.995.799, aproximadamente.

Alberto dijo que el pedido le llegó muy rápido, al otro día que lo pidió, la caja estaba cerrada por todo lado, pero adentro tenia, plastilina naranja, esparcida por toda la caja

“Recibí una caja llena de plastilina, la caja estaba sellada, el paquete y bolsa en buen estado, no parecen manipulados o que hayan sido los repartidores, pareciera que la caja la metieron sin teléfono» fue lo que contó el afectado.

El hombre solicitó la devolución a la plataforma de ventas y ellos mismos decidieron cerrar el caso por que según ellos cinco años atrás usó su derecho de devolución.

La victima dijo que “Argumentaron que ya me había protegido una vez y fue hace cinco años en un producto que me llegó con caja vacía y unos kleenex. El valor no superaba los 500 pesos mexicanos y ese es su argumento para no investigar o asumir su responsabilidad como empresa y como vendedor».

