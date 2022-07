En las últimas horas se ha vuelto viral un video publicado en Twitter, donde se conoce un nuevo caso de “usted no sabe quién soy yo”, protagonizado por un supuesto coronel del Ejército.

Aunque no existe plena identificación del supuesto oficial ni del lugar o fecha donde ocurrieron los hechos, en el video se observa lo que sería una discusión en un puesto de control de agentes de Tránsito.

Ante el procedimiento del agente, el hombre subió el tono de su voz, y se inició la discusión que dio lugar a la célebre y cuestionada “Usted no sabe quién soy yo”.

Esta es la transcripción de la discusión entre el coronel y el agente

-Agente de Tránsito: Pero caballero, deje hablar

-Coronel: Yo lo dejo hablar

-Agente de Tránsito: Usted es coronel de no sé qué

-Coronel: ¡Ejército! (grita el supuesto miembro de las Fuerzas Militares)

-Agente de Tránsito: Bueno, lo que sea. A mi no me grite. (Mientras sube su dedo índice)

-Coronel: Bájeme el dedo el ‘hp’ dedo, que usted no sabe quién soy yo (mientras manotea al agente) Yo tengo un dedo de hierro.

El video que dura apenas 45 segundos, ha despertado indignación, ya que el oficial estaría usando su rango dentro de la institución para salir bien librado de la situación, generando diferentes opiniones en la red social: “Con toda la pena, ¡pero si a mi q no soy nadie viene alguno a señalarme con el dedo yo también le digo q lo baje! Respeto. ¡Y ese señor es un coronel, alguito de respeto si merece! ¡Entonces según un coronel con 25 años de servicio, tiene q agachar la cabeza a todo lo q digan! Nono”, escribió @jalexrolo9.

Mientras que @juancayoahi dijo: “Peor aún, ese señor es alguien, es del ejército, tiene rango. ¿Además, usted golpea a alguien porque lo señala? ¿Y lo amenaza? Le dice «yo tengo un dedo de hierro» mientras hace una señal de una pistola. Si usted hace todo esto, al igual que ese uniformado deben ir a la cárcel”.

Hasta el momento no se han conocido más detalles de la situación ni pronunciamientos por parte del Ejército, institución a la que dice el ciudadano pertenecer.