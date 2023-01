“Los que utilicen niños para pedir plata: eso es instrumentalización de menores”, dice el alcalde de Medellín

in

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, envió un mensaje directo a quienes usan niños para pedir dinero.

Se refirió a los controles que se realizan en varios sectores de la ciudad, contra la explotación de menores con fines lucrativos, específicamente en el sector de El Poblado por parte de indígenas.

“Las personas que utilicen niños para pedir plata: eso es instrumentalización de menores. Esos niños que deberían estar en el colegio y que estas personas, así sean indígenas, los utilicen para hacer plata, tienen que pasar al trabajo del ICBF. Traiga los problemas que tenga que traer, porque estamos hablando del futuro de los niños. No pueden estar en la calle pidiendo plata, esa no es la misión y no es lo que queremos para los niños”, dijo el alcalde Daniel Quintero Calle.

Finalmente, el mandatario local hizo un llamado a los adultos responsables de los menores a que acaten las normas que rigen el territorio local, incluyendo la prohibición de instrumentalizarlos.

En las jornadas de seguimiento a esta situación, participan la Administración, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y la Policía Nacional.

