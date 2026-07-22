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    Uslar Azael Arias desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 23 de junio

    Publicado por: Juan Manuel

    USLAR AZAEL ARIAS GIL
    Uslar Azael Arias desapareció en Medellín

    Resumen: Uslar Azael Arias Gil es un hombre de 20 años, de nacionalidad venezolana, cuya desaparición fue reportada en la ciudad de Medellín. Se identifica con el género masculino y, al momento de su desaparición, contaba con características personales que pueden ayudar a su identificación.

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    Uslar Azael Arias Gil es un hombre de 20 años, de nacionalidad venezolana, cuya desaparición fue reportada en la ciudad de Medellín. Se identifica con el género masculino y, al momento de su desaparición, contaba con características personales que pueden ayudar a su identificación.

    Como señal particular, presenta un tatuaje en el antebrazo derecho con la figura de dos cruces. Este rasgo físico puede ser relevante para facilitar su reconocimiento por parte de la comunidad o de las autoridades encargadas de la búsqueda.

    La fecha y lugar registrados de su desaparición corresponden al 23 de junio de 2026 en Medellín. Cualquier información que permita establecer su paradero o aportar datos sobre su ubicación puede ser importante para apoyar las labores de búsqueda.

    4 BOLETIN USLAR AZAEL ARIAS GIL

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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