Los Ángeles (EE.UU.), 14 feb (EFE).- Tras su actuación en el Superbowl el cantante estadounidense Usher se ha asociado con la división de Universal Studios UCP (Universal Content Productions) para desarrollar una serie dramática que tendrá sus canciones.

"Estoy feliz de trabajar con UCP para dar vida a la música. Espero que la serie resuene con ustedes de la misma manera que mi música sigue haciéndolo", expresó el cantante en un comunicado distribuido a medios especializados estadounidenses.

Aún no se confirma si el cantante tendrá algún personaje dentro de la serie y hasta el momento se sabe que está versará sobre "amor de personas afroamericanas en Atlanta y sobre gente que busca un lugar al cual llamar hogar", describió el estudio.

El proyecto también explorará "la música, el estilo, el sexo, el romance y los secretos que amenazan con destrozar las relaciones".

El pasado domingo, el cantante de R&B tuvo una actuación en el medio tiempo del Superbowl en la que se coronaron como campeones los Chiefs de Kansas City frente a los 49ers de San Francisco.

Su show de 15 minutos contó con la presencia de cantantes como Alicia Keys, Ludacris o la guitarrista H.E.R., y mostró las habilidades del músico en disciplinas como la danza y el patinaje.

La retransmisión televisiva del encuentro deportivo que tenía como estrella en las gradas a Taylor Swift, novia de Travis Kelce -jugador de los Chiefs- tuvo una audiencia de 123,4 millones de espectadores, lo que supuso un nuevo récord en la historia de EE.UU.

Además, el cantante de 45 años acaba de terminar su residencia en Las Vegas 'My Way: The Las Vegas Residency' y está por comenzar su próxima gira titulada 'Past Present Future' en la que visitará 24 ciudades estadounidenses.

A lo largo de su trayectoria Usher ha participado en diversas series y películas como 'The Faculty' o 'Killers'.

