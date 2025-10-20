Uscátegui, el vocero de la seguridad y de los héroes de la patria!

Resumen: Con Logros, leyes y proyectos de ley, en su trayectoria legislativa, Uscátegui ha sido coautor e impulsado iniciativas que refuerzan su compromiso con la seguridad y con quienes hacen la defensa de la nación

En la actual época el tema de la seguridad nacional, la defensa de los derechos fundamentales y el respeto por nuestras Fuerzas Militares, se ven cada vez más amenazados, por eso, es necesario que quienes verdaderamente han demostrado coherencia, firmeza y compromiso con Colombia den un paso adelante. Hoy hablaremos de José Jaime Uscátegui Pastrana, actual Representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático y ahora candidato al Senado de la República, quien es precisamente una de esas voces más imprescindibles para hablar de este tema.

Desde su llegada al Congreso, José Jaime Uscátegui Pastrana, se ha distinguido por ser un defensor incansable de los derechos de nuestros soldados y policías, aquellos héroes que han sacrificado su bienestar personal por garantizar la seguridad de todos los colombianos. Su trabajo legislativo, ha estado marcado por propuestas concretas, debates valientes y un liderazgo firme frente a los ataques injustos hacia la institucionalidad y nuestras Fuerzas Armadas.

Durante su gestión como representante, José Jaime, ha impulsado proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de los miembros de la Fuerza Pública, fortaleciendo sus garantías en temas de salud, pensiones y prestaciones sociales. Su compromiso no ha sido solo de palabra, sino que se ha traducido en resultados tangibles y en una presencia constante en escenarios nacionales e internacionales, donde pocos se atreven a alzar la voz por quienes visten el uniforme de la patria.

Es así que diremos que con Logros, leyes y proyectos de ley, en su trayectoria legislativa, Uscátegui ha sido coautor e impulsado iniciativas que refuerzan su compromiso con la seguridad y con quienes hacen la defensa de la nación. Entre los logros se destaca su participación activa en la Ley 2179 de 2021 , “Por la cual se crea la categoría de patrullero de policía, se establecen normas relacionadas con el régimen especial de carrera del personal uniformado de la Policía Nacional, se fortalece la profesionalización del servicio de policía y se dictan otras disposiciones”. También jugó un papel en la expedición de la Ley 2196 de 2022 “Por medio de la cual se expide el Estatuto Disciplinario Policial”. Adicionalmente, fue coautor de la Ley 2034 de 2020, “Por medio de la cual se rinden honores a los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia, por la operación JAQUE”. Más recientemente, impulsó un proyecto de acto legislativo, para que los miembros activos de las Fuerzas Militares y de Policía puedan votar, lo que expresa su interés por ampliar derechos y la participación. Estas iniciativas, muestran que su labor no se queda en el discurso sino que pasa por la acción legislativa para reconocer, proteger y dignificar a quienes garantizan la seguridad del país.

Un equipo organizado, estructurado y fuerte

Además de su labor individual en el Congreso, Uscátegui, lidera lo que puede considerarse el equipo más organizado, estructurado y con mayor cantidad de líderes de la reserva de las Fuerzas Militares y de Policía en varios departamentos del país. Este respaldo territorial y de voces especializadas, ha permitido que su campaña y su liderazgo político tengan un alcance nacional, y que su aspiración al Senado no sea simplemente personal, sino representativa de un movimiento sólido de veteranos de todas las fuerzas militares así como de Importantes asociaciones de veteranos, oficiales, suboficiales y soldados en retiro han manifestado su respaldo a su candidatura al Senado precisamente por ese liderazgo colectivo.

Por otro lado es importante resaltar que más allá de su defensa a los militares, Uscátegui, ha demostrado ser un verdadero guardián del Estado de derecho. En medio de una época donde algunos sectores intentan relativizar la justicia, debilitar las instituciones y minar la soberanía nacional, él y su familia liderada por su padre el General (R) Jaime Uscategui, del cual hace parte su hijo Julián Uscategui Pastrana actual concejal de Bogotá, ha sido un referente de firmeza, coherencia ideológica y respeto por la Constitución. José Jaime Uscategui, ha estado en comisiones claves, como la Comisión Primera Constitucional Permanente y la de Derechos Humanos y Audiencias, lo cual le permite incidir directamente en el debate de Estado, seguridad y derechos humanos.

Por lo anterior, diremos que su actual postulación al Senado, representa una oportunidad para que Colombia cuente con una voz aún más fuerte en defensa de los principios que sostienen nuestra democracia: la vida, la libertad, la seguridad, la justicia y el respeto por los héroes de la patria, quienes protegen al país a lo largo del territorio nacional. José Jaime Uscategui, no ha buscado protagonismo populista, ni ha caído en discursos convenientes; su carrera política ha estado guiada por convicciones firmes, muchas veces en contravía de la corriente, pero siempre en favor del país.

Hoy, más que nunca, necesitamos líderes que no titubeen frente a las amenazas internas y externas que enfrenta Colombia. Necesitamos voceros valientes, con experiencia y con un historial limpio de coherencia y compromiso. Por eso, como ciudadana, abogada y como colombiana, invito a todos a respaldar a José Jaime Uscátegui para el Senado de la República. Porque seguir contando con su voz en el Congreso, es seguir luchando por la seguridad, la libertad y por nuestros héroes de la patria y de sus familias. Le pido al Partido Centro Democrático que reconozca este mérito, que le dé su espacio por su trayectoria, por ser el mejor representante para elevar este liderazgo al nivel del Senado. Su continuidad es garantía de que la vida, la libertad, la salud pública, las prestaciones y la soberanía nacional seguirán defendidas con firmeza.

Vivan los héroes de la patria toda nuestra admiración y respeto para ellos.

#JoseJaimeUscateguiSenador.