Usaron un arma de juguete para atracar a un carro distribuidor de cigarrillos

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá entregó detalles sobre el robo que cometieron varias personas en la tarde del pasado lunes 23 de septiembre, donde atracaron un carro distribuidor de cigarrillo.

Según detallaron las autoridades, los hechos se registraron en la carrera 75 con calle 111 del barrio Santander de Medellín, cuando dos sujetos y una mujer con un juguete bélico intimidaron a la conductora de un vehículo distribuidor de mercancía y le hurtaron 2.421 cajetillas de diferentes marcas, avaluadas en más de ocho millones de pesos.

Tras ser informado el cuadrante por parte de la ciudadanía se inició con la búsqueda de un vehículo particular en el que huyeron los delincuentes. Por lo que se activó un plan candado, en el que no lograron ser ubicados en la carrera 64 con calle 84 C del barrio Tricentenario de Medellín, al interior de un vehículo Renault Twingo, donde transportaban los cigarrillos hurtados.

Estados dos personas fueron capturadas por el delito de hurto calificado y agravado y fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente junto con la mercancía recuperada, el juguete bélico y el vehículo inmovilizado.

Según las investigaciones este vehículo estaría siendo utilizado para cometer hurtos especialmente a empresas transportadoras de mercancías.

