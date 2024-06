Los Ángeles (EE.UU.), 23 feb (EFE).- La actriz española Úrsula Corberó, internacionalmente conocida por su papel de Tokio en 'La Casa de Papel' ('Money Heist', en inglés), integrará el reparto de la miniserie 'The Day of the Jackal' junto a intérpretes como Eddie Redmayne o Lashana Lynch, informó este martes la prensa de EE.UU.

Esta serie, que se estrenará a finales de año en las plataformas de Sky y Peacock, supone una nueva versión de la novela homónima escrita por el autor británico Frederick Forsyth en 1971.

La película original basada en esta obra data de 1973 relata cómo un grupo extremista trata acabar con el gobierno francés del presidente Charles de Gaulle a través de la contratación de un sicario, "El Chacal", para que acabe con la vida del mandatario.

Redmayne (de la saga 'Fantastic Beasts' o 'The Danish Girl') protagonizará esta producción encarnando al asesino bautizado como "El Chacal" (The Jackal), mientras que Corberó hará el papel de Nuria, una mujer que conoce a este criminal en su vida privada pero jamás imaginaría quién es esta persona en la realidad.

Por su parte, Lynch ('No Time to Die') asume el papel de Bianca, una intrépida agente del servicio de inteligencia exterior británico M16 obsesionada por capturar a "El Chacal" en una persecución transfronteriza.

El resto del reparto de esta miniserie de diez episodios, dirigida por Brian Kirk ('Dexter' o 'Luther') y producida por el novelista irlandés Ronan Bennett ('Top Boy'), lo componen Charles Dance, Richard Dormer, Chukwudi Iwuji, Lia Williams o Khalid Abdalla, entre otros.

Esta adaptación de 'The Day of the Jackal' se emitirá a través de Peacock en EE.UU. y de Sky en el Reino Unido, Irlanda, Italia, Alemania, Suiza y Austria.

Por: EFE