Uribe rectifica trino contra Coronell pero con vainazo incluido

Luego de que la Fiscalía General de la Nación citara al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, y al periodista Daniel Coronell para avanzar en el proceso por calumnia agravada el mandatario se pronunció en Twitter.

A través de Twitter, el ex mandatario había trinado que el periodista Daniel Coronell era ‘narcotraficante’, por lo que el comunicador presentó la denuncia ante la Fiscalía.

Tras la citación de la Fiscalía Uribe Vélez trinó, horas después, un mensaje en el que rectificaba y aclaraba pero en el que incluyó un vainazo contra el periodista.

El mensaje subido por el mandatario hacia las nueve de la noche indicaba que “aclaro y rectifico Daniel Coronell, quien con inquina y sesgo ha maltratado la reputación de mi familia y de mi persona, NO es narcotraficante” (sic).

La cita del ex mandatario y el periodista en la Fiscalía está programada para el lunes 17 de abril, en donde, por procedimiento, se intentará una nueva conciliación, sin embargo muchos se atreven a adelantar que no habrá conciliación y que un juez de la República decidirá la sanción contra el ex mandatario.

