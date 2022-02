[Video] Uribe dijo que no le sumaran los años de gobierno de Juan Manuel Santos

En un video publicado en su cuenta de Twitter en el que se le ve acompañado del aspirante a la presidencia Óscar Iván Zuluaga, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, contó una anécdota con la que quiso aclarar que él no lleva años ‘manejando’ al país.

Contó que en la localidad de Chapinero, un joven se le acercó y le dijo: «Uribe, usted ha manejado el país 20 años y va muy mal» y dijo que él le respondió, «yo fui presidente 8 años, algo mejoró».

Y añadió, «estuve en la oposición ocho años ¿Por qué me vas a sumar lo de santos? Se eligió con las banderas nuestras pero hizo todo lo contrario».

También dijo, «toda la vida hemos batallado por la democracia pero no me cobren a mi 20 años de Gobierno por Dios (…) porque yo no me he robado un peso y cerramos todas las entidades del Estado que sobran para dedicar ese dinero a lo social. Toda la vida hemos batallado por la democracia, pero no me cobren a mí 20 años de gobierno por Dios. Fueron ocho y algo mejoró el país, ocho de oposición».

En su video, también hablo sobre el presidente Iván Duque, dijo que su gobierno a tenido «cosas buenas y otras cosas que le faltan, por ejemplo: ¿Quién no va a celebrar el crecimiento de la economía de un 10.2 %, pero nosotros pedimos seguridad y que se reduzca el Congreso y que el país sea sin corrupción».

En Chapinero me cobraron los 8 años de Santos. Aquí está la respuesta: pic.twitter.com/Pnncwve5fV — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 14, 2022

