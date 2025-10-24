Uribe es Inocente

Resumen: Uribe es un hombre de valores, de servicio y de entrega al país. Su vida pública ha estado marcada por la defensa de la libertad, la seguridad y el progreso de millones de colombianos

La justicia habló con claridad y, una vez más, la verdad se impuso sobre la persecución.

El fallo que absuelve al presidente Álvaro Uribe no solo reivindica su nombre, sino que también devuelve la confianza en una justicia que debe estar siempre alejada de la ideología y guiada únicamente por la verdad y la ley.

Uribe es un hombre de valores, de servicio y de entrega al país. Su vida pública ha estado marcada por la defensa de la libertad, la seguridad y el progreso de millones de colombianos. Nadie puede borrar lo que hizo por Colombia, ni el liderazgo que sigue ejerciendo con firmeza y coherencia.

En este momento tan crítico para nuestra democracia, este mensaje es una señal de esperanza. Vamos a seguir batallando por nuestra libertad, por los colombianos y por el futuro de nuestra patria.

Sin triunfalismos, pero con la convicción intacta, acompañaremos al presidente Uribe desde las calles y las regiones, defendiendo los principios que han hecho grande a Colombia.

