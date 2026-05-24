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    Uribe eligió El Santuario para cerrar la campaña presidencial de Paloma Valencia en Antioquia

    Juan David Zuluaga, Representante a la Cámara electo por Antioquia y exalcalde de El Santuario, actuó como anfitrión del evento

    Publicado por: Minuto30.com

    Uribe eligió El Santuario para cerrar la campaña presidencial de Paloma Valencia en Antioquia

    Resumen: El parque principal de El Santuario fue este domingo el escenario del último acto público de campaña del expresidente Álvaro Uribe Vélez en respaldo a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El expresidente escogió este municipio del Oriente como escenario del último acto público de campaña, en reconocimiento al histórico respaldo de este municipio y la región del oriente al Centro Democrático.

    El parque principal de El Santuario fue este domingo el escenario del último acto público de campaña del expresidente Álvaro Uribe Vélez en respaldo a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático. La elección del municipio no fue casual: El Santuario y el Oriente antioqueño son uno de los territorios de mayor arraigo uribista en el departamento y una de las regiones que más votos ha aportado históricamente al partido.

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    Juan David Zuluaga, Representante a la Cámara electo por Antioquia y exalcalde de El Santuario, actuó como anfitrión del evento en su propio territorio con lleno total en el parque principal. Zuluaga, elegido el pasado 8 de marzo con el aval del Centro Democrático, conoce de primera mano el peso político de esta región, desde donde gobernó entre 2020 y 2023.

    «Que el presidente Uribe haya elegido esta tierra para el último acto de campaña, es un reconocimiento al carácter y a la convicción de El Santuario y el Oriente. Esta tierra sabe lo que está en juego y el domingo lo va a demostrar», afirmó Zuluaga.

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    Redacción Minuto30

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