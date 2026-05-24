Uribe eligió El Santuario para cerrar la campaña presidencial de Paloma Valencia en Antioquia

Resumen: El parque principal de El Santuario fue este domingo el escenario del último acto público de campaña del expresidente Álvaro Uribe Vélez en respaldo a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático

El expresidente escogió este municipio del Oriente como escenario del último acto público de campaña, en reconocimiento al histórico respaldo de este municipio y la región del oriente al Centro Democrático.

El parque principal de El Santuario fue este domingo el escenario del último acto público de campaña del expresidente Álvaro Uribe Vélez en respaldo a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático. La elección del municipio no fue casual: El Santuario y el Oriente antioqueño son uno de los territorios de mayor arraigo uribista en el departamento y una de las regiones que más votos ha aportado históricamente al partido.

Juan David Zuluaga, Representante a la Cámara electo por Antioquia y exalcalde de El Santuario, actuó como anfitrión del evento en su propio territorio con lleno total en el parque principal. Zuluaga, elegido el pasado 8 de marzo con el aval del Centro Democrático, conoce de primera mano el peso político de esta región, desde donde gobernó entre 2020 y 2023.

«Que el presidente Uribe haya elegido esta tierra para el último acto de campaña, es un reconocimiento al carácter y a la convicción de El Santuario y el Oriente. Esta tierra sabe lo que está en juego y el domingo lo va a demostrar», afirmó Zuluaga.