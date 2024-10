Uribe dijo que senador Ciro Ramírez está preso por la “maldita mermelada” y así reaccionó la Defensa

El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia, dentro de un proceso por corrupción y el expresidente Álvaro Uribe dijo en su cuenta de X, que esto es producto de la “maldita mermelada”.

Las declaraciones no fueron bien recibidas por el abogado defensor del congresista, quien aseguró que el expresidente y líder natural de esta colectividad “no conoce” el proceso.

El senador del Centro Democrático la noche del jueves 14 de diciembre por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca.

Por lo que Álvaro Uribe escribió: “Me duele la captura del joven Senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda salir adelante. Este tipo de problemas es lo único que deja la ‘maldita’ mermelada”.

Me duele la captura del joven Senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda salir adelante. Este tipo de problemas es lo único que deja la “maldita” mermelada — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 15, 2023

Sobre esto, el abogado Pedro Escorcia dijo que fue un comentario “desafortunado” y que demostrarán la inocencia del Senador.

“A mí me parece desafortunada la apreciación que hizo el expresidente (Uribe) porque en este caso no hubo la famosa mermelada, con absoluta seguridad y vamos a probar la inocencia del senador. Es una desafortunada calificación que hizo al momento de conocer la captura, pero no, él no conoce y no se sabe el proceso”, dijo el jurista en entrevista con Mañanas Blu.

El abogado dijo que ninguno de los 25 testigos que citó la Corte, se refirió al senador directamente, ellos se refieren al sistema que tenían de Proyecta.

