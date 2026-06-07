¡Urgente! Buscan a Ximena Moreno Miranda, menor de 12 años desaparecida en Medellín

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Resumen: De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades, la niña fue vista por última vez el pasado 2 de junio de 2026 en la ciudad de Medellín

Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales han emitido una alerta de búsqueda urgente para dar con el paradero de Ximena Moreno Miranda, una menor de edad que se encuentra reportada como desaparecida en la capital antioqueña.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades, la niña fue vista por última vez el pasado 2 de junio de 2026 en la ciudad de Medellín. Familiares e instituciones solicitan la máxima colaboración ciudadana para lograr su pronta ubicación.

Características y señales particulares de Ximena

Para facilitar su identificación en las calles o el reporte ciudadano, el boletín de búsqueda destaca los siguientes datos clave sobre la menor:

Edad: 12 años.

Prendas de vestir: Al momento de su desaparición, Ximena vestía una camiseta de color negro y un pantalón corto (short) azul.

Señales particulares: Como rasgo físico distintivo para su fácil reconocimiento, la menor tiene un lunar visible en la mejilla izquierda.

Líneas de contacto y atención

Las autoridades reiteran la importancia de la solidaridad ciudadana en este tipo de casos. Cualquier persona que tenga información que permita establecer el paradero de la menor, o que la haya visto en los últimos días, está en el deber de reportarlo inmediatamente a través de los canales habilitados:

Línea gratuita nacional: 122 de la Fiscalía General de la Nación (Al contestar, marcar la Opción 5 y posteriormente la Opción 1).

Línea celular directa: 318 532 17 45.

¡Ayudemos compartiendo esta información, para que Ximena regrese pronto a casa!