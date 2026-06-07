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    ¡Urgente! Buscan a Ximena Moreno Miranda, menor de 12 años desaparecida en Medellín

    De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades, la niña fue vista por última vez el pasado 2 de junio de 2026 en la ciudad de Medellín

    Publicado por: SoloDuque

    ximena desaparecida
    ¡Urgente! Buscan a Ximena Moreno Miranda, menor de 12 años desaparecida en Medellín

    Resumen: De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades, la niña fue vista por última vez el pasado 2 de junio de 2026 en la ciudad de Medellín

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales han emitido una alerta de búsqueda urgente para dar con el paradero de Ximena Moreno Miranda, una menor de edad que se encuentra reportada como desaparecida en la capital antioqueña.

    De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades, la niña fue vista por última vez el pasado 2 de junio de 2026 en la ciudad de Medellín. Familiares e instituciones solicitan la máxima colaboración ciudadana para lograr su pronta ubicación.

    Características y señales particulares de Ximena

    Para facilitar su identificación en las calles o el reporte ciudadano, el boletín de búsqueda destaca los siguientes datos clave sobre la menor:

    Edad: 12 años.

    Prendas de vestir: Al momento de su desaparición, Ximena vestía una camiseta de color negro y un pantalón corto (short) azul.

    Señales particulares: Como rasgo físico distintivo para su fácil reconocimiento, la menor tiene un lunar visible en la mejilla izquierda.

    Líneas de contacto y atención

    Las autoridades reiteran la importancia de la solidaridad ciudadana en este tipo de casos. Cualquier persona que tenga información que permita establecer el paradero de la menor, o que la haya visto en los últimos días, está en el deber de reportarlo inmediatamente a través de los canales habilitados:

    Línea gratuita nacional: 122 de la Fiscalía General de la Nación (Al contestar, marcar la Opción 5 y posteriormente la Opción 1).

    Línea celular directa: 318 532 17 45.

    ¡Ayudemos compartiendo esta información, para que Ximena regrese pronto a casa!

    BOLETIN DE DESAPARICION XIMENA MORENO MIRANDA JUNIO 2026 page 0001

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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