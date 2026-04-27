¡Urgente! Voraz incendio en Itagüí genera inmensa columna de humo visible desde varios municipios

Resumen: Ante la ferocidad de las llamas y el riesgo inminente de que el fuego se extienda a estructuras colindantes, la capacidad de respuesta local tuvo que ser reforzada de manera urgente.

Minuto30.com .- Las sirenas no han dejado de sonar en el sur del Valle de Aburrá. Sobre el mediodía de este lunes 27 de abril, un gigantesco y voraz incendio estructural se desató en el municipio de Itagüí, generando una emergencia de grandes proporciones que mantiene en alerta máxima a las autoridades y a la comunidad.

La magnitud de la conflagración es tal, que la inmensa columna de humo negro y las llamas lograon avistarse desde varios kilómetros a la redonda, impactando visualmente a los habitantes de localidades vecinas.

Según reportes el incnedio se genera en las antiguas bodegas de Coltejer

Apoyo metropolitano: Bomberos al límite de sus capacidades

Ante la ferocidad de las llamas y el riesgo inminente de que el fuego se extienda a estructuras colindantes, la capacidad de respuesta local tuvo que ser reforzada de manera urgente.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí se encuentra en el sitio liderando el operativo, pero debido a la complejidad de la emergencia, se activó la red de apoyo metropolitana. Hasta el lugar ya han llegado máquinas y tripulaciones de bomberos de varias localidades aledañas (como Medellín, Envigado, Sabaneta y La Estrella) para sumar esfuerzos en las labores de contención y enfriamiento.

⚠️ Recomendaciones urgentes para la ciudadanía

Mientras los organismos de socorro luchan por controlar este voraz incendio, las autoridades de gestión del riesgo han emitido recomendaciones vitales para los habitantes de Itagüí y los sectores cercanos:

Evitar transitar por la zona: Se solicita a conductores y peatones tomar rutas alternas para no entorpecer el paso de los vehículos de emergencia, ambulancias y carrotanques que continúan llegando al sitio.

Protegerse del humo: Debido a la densa nube de humo tóxico que se esparce por el sur del Valle de Aburrá, se recomienda a los residentes de barrios aledaños cerrar ventanas y puertas, y utilizar tapabocas si presentan problemas respiratorios.

No difundir información sin verificar: Mantener la calma y estar atentos únicamente a los reportes de los canales oficiales de la Alcaldía y el DAGRD.

Por el momento, no se ha entregado un reporte oficial sobre personas lesionadas, víctimas fatales o las causas que habrían originado este gigantesco incendio. Noticia en desarrollo.