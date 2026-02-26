Resumen: De acuerdo con los primeros reportes de testigos y ciudadanos en el lugar, una volqueta que transportaba material habría sufrido una falla en su sistema de frenos mientras descendía por este sector de alta afluencia vehicular

¡URGENTE! Tragedia en La Estrella: Volqueta sin frenos deja un muerto y varios heridos en el sector Ancón

Minuto30.com .- Una tarde de caos y dolor se vive en el sur del Valle de Aburrá. Poco antes de las 5:00 p. m. de este jueves, las autoridades y organismos de socorro fueron alertados sobre un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de La Estrella, específicamente en la Carrera 50 con Calle 88, sector Ancón, en inmediaciones de la empresa J.M. Estrada.

Falla mecánica fatal

De acuerdo con los primeros reportes de testigos y ciudadanos en el lugar, una volqueta que transportaba material habría sufrido una falla en su sistema de frenos mientras descendía por este sector de alta afluencia vehicular. El pesado vehículo perdió el control, impactando a su paso contra otros automotores y posiblemente peatones.

Balance preliminar:

Fallecidos: Se confirma una persona muerta en el sitio del accidente.

Lesionados: Varias personas resultaron con heridas de diversa consideración y están siendo atendidas por paramédicos de las ambulancias que llegaron al lugar.

Daños: Múltiples vehículos afectados por la colisión.

Caos en la movilidad: Cierre total en Ancón

La emergencia ha generado un colapso total en la movilidad del sur del Valle de Aburrá. El tráfico en el sector de Ancón, en la vía que conecta a La Estrella con Caldas y la Variante, se encuentra completamente detenido.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de La Estrella, Policía de Tránsito y personal de atención prehospitalaria trabajan en el área para rescatar a posibles personas atrapadas y atender a los heridos.

Se recomienda a los conductores evitar esta ruta y tomar vías alternas como la Autopista Sur, aunque esta también presenta congestión por el efecto rebote del cierre.

A esta hora, agentes de criminalística de tránsito se desplazan hacia el punto para realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar evidencia que permita confirmar las causas mecánicas del accidente.

En desarrollo