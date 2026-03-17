¡Urgente: se ve desde lejos! Voraz incendio en La Tablaza

Minuto30.com .- Un incendio de grandes proporciones se registra la tarde de este martes 17 de marzo en el sector de La Tablaza, jurisdicción del municipio de La Estrella. La emergencia, que ha generado una densa columna de humo negro visible desde diversos puntos del sur del Valle de Aburrá, mantiene en alerta a las autoridades y residentes.

El fuego se concentra en las inmediaciones del Parque Residencial Guaduales; Reportes preliminares indican que las llamas afectan al parecer una empresa de cartones, donde además se ven vehículos de carga pesada, lo que explicaría la intensidad y el color del humo.

Ciudadanos de Itagüí, Sabaneta y Caldas reportan visibilidad del siniestro a varios kilómetros de distancia.

Se recomienda a los habitantes de sectores aledaños cerrar ventanas para evitar la inhalación de gases tóxicos y facilitar el tránsito de los vehículos de emergencia por las vías principales de La Tablaza.