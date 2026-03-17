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    ¡Urgente: se ve desde lejos! Voraz incendio en La Tablaza

    Se recomienda a los habitantes de sectores aledaños cerrar ventanas para evitar la inhalación de gases tóxicos

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Urgente: se ve desde lejos! Voraz incendio en La Tablaza

    Resumen: Reportes preliminares indican que las llamas afectan un parqueadero, presuntamente de vehículos de carga pesada

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un incendio de grandes proporciones se registra la tarde de este martes 17 de marzo en el sector de La Tablaza, jurisdicción del municipio de La Estrella. La emergencia, que ha generado una densa columna de humo negro visible desde diversos puntos del sur del Valle de Aburrá, mantiene en alerta a las autoridades y residentes.

    El fuego se concentra en las inmediaciones del Parque Residencial Guaduales; Reportes preliminares indican que las llamas afectan al parecer una empresa de cartones, donde además se ven vehículos de carga pesada, lo que explicaría la intensidad y el color del humo.

    Ciudadanos de Itagüí, Sabaneta y Caldas reportan visibilidad del siniestro a varios kilómetros de distancia.

    Se recomienda a los habitantes de sectores aledaños cerrar ventanas para evitar la inhalación de gases tóxicos y facilitar el tránsito de los vehículos de emergencia por las vías principales de La Tablaza.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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