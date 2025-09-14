Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Urgente! Se escucharon los disparos: lo mataron a bala por «El Convento» en Copacabana

Minuto30.com .- En la tarde de este domingo 14 de septiembre, las autoridades fueron alertadas por el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en zona rural de Copacabana.

El crimen, que se registró alrededor de las 6:24 p.m., ocurrió en la vereda El Convento, sector El Rellincho.

De manera preliminar, se conoció que el hombre recibió al menos un impacto de bala en la cabeza. La víctima, de quien se desconoce su identidad, vestía jean azul, botas y una camisa a cuadros. Además, portaba un bolso.

Vecinos del sector aseguraron haber escuchado los disparos que acabaron con la vida del individuo, lo que alertó a la comunidad.

La autoridades se encuentra investigando el crimen para esclarecer los móviles y dar con el paradero de los responsables.

