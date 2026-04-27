Resumen: Un voraz incendio consume una fábrica de bicicletas ubicada en las antiguas bodegas de Coltejer en Itagüí, emergencia que está siendo atendida por más de 40 bomberos. Según relató en exclusiva a Minuto30 un empleado que logró evacuar a tiempo, el fuego se habría originado por un repentino corto circuito en una de las zonas de trabajo. La conflagración se salió de control en cuestión de segundos debido a la alta inflamabilidad de los materiales propios de la empresa, como llantas, solventes, pinturas y plásticos, lo que obligó a los trabajadores a huir rápidamente para salvar sus vidas mientras las autoridades continúan luchando para sofocar las llamas y evitar que se propaguen a las estructuras vecinas.

¡Urgente! Se conocen más detalles del incendio en Itagüí; ya hay hipótesis de qué provocó las fuertes llamas

La gigantesca columna de humo que oscureció el cielo del Valle de Aburrá y que es visible desde varios municipios, tiene su origen en un monstruoso incendio que consume una reconocida empresa de ensamble y fabricación de bicicletas, ubicada en el sector de las antiguas bodegas de Coltejer en Itagüí. Mientras más de 40 unidades de bomberos trabajan incansablemente para sofocar las llamas, Minuto30 conoció la versión de uno de los empleados, quien entregó detalles reveladores sobre cómo se habría desatado el infierno.

“Fue cuestión de segundos”: El inicio de la emergencia

De acuerdo con el testimonio entregado en exclusiva a este medio por un trabajador que se encontraba en el lugar de los hechos y que logró evacuar a tiempo, el origen de la conflagración no habría sido provocado, sino producto de una falla eléctrica.

Materiales altamente inflamables, el combustible perfecto

La naturaleza de la fábrica convirtió el lugar en una bomba de tiempo. Los elementos y materias primas utilizados diariamente para la elaboración de las bicicletas fueron los responsables de que la situación se saliera de control casi de forma instantánea.

Entre los factores que aceleraron la propagación del fuego están:

Llantas y cauchos: Elementos de alta combustión que generan humo negro y tóxico.

Solventes y pinturas: Químicos utilizados para el acabado de los marcos de las bicicletas.

Plásticos y empaques: Materiales de embalaje que sirvieron como puente para que el fuego alcanzara otras áreas de la bodega.

El operativo en la zona cero

A esta hora, la capacidad de respuesta local se ha visto exigida al máximo. Más de 40 bomberos, con el apoyo de máquinas extintoras y unidades de rescate, mantienen las labores de contención para evitar que las llamas devoren las bodegas aledañas.

La movilidad en las vías cercanas a las antiguas bodegas de Coltejer se encuentra completamente restringida, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan tomar rutas alternas. Una vez se logre liquidar el fuego y enfriar la estructura, los peritos técnicos de bomberos ingresarán al lugar para realizar la investigación oficial y confirmar o desvirtuar la hipótesis del corto circuito relatada por los trabajadores.