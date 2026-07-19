Resumen: El canino fue avistado deambulando desorientado por las calles de la localidad de Teusaquillo, en el centro-occidente de Bogotá.

¡Urgente! Se busca perrito que deambula solito por Teusaquillo: le falta una patica

Minuto30.com .- Defensores de los animales y ciudadanos en Bogotá han emitido una alerta urgente a través de las redes sociales para localizar y rescatar a un canino en condición de vulnerabilidad. El reporte, difundido inicialmente por la organización ciudadana Plataforma ALTO, hace un llamado desesperado para brindarle atención veterinaria al animal antes de que su estado empeore.

El caso ha generado preocupación entre la comunidad de protección animal, que pide máxima difusión para dar con el paradero del perrito, ante la sospecha de que podría tratarse de una mascota extraviada.

¿Cuál es el estado de salud del perrito?

De acuerdo con el reporte ciudadano y las imágenes difundidas en la denuncia pública, el animal se encuentra en una situación crítica de vulnerabilidad física.

El perrito presenta una condición especial evidente: le falta una de sus patas. Además, los testigos que lograron grabarlo aseguran que su semblante y estado físico general se ven «bastante mal», lo que sugiere desnutrición, deshidratación o la presencia de heridas que requieren valoración médica y atención veterinaria inmediata.

¿Dónde fue visto exactamente el animal?

Gracias al material en video captado por ciudadanos preocupados, se logró establecer un perímetro de búsqueda. El canino fue avistado deambulando desorientado por las calles de la localidad de Teusaquillo, en el centro-occidente de Bogotá.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El punto exacto del último avistamiento reportado fue en la intersección de la Carrera 22 con Calle 51. Se solicita a los residentes, transeúntes y comerciantes de esta zona estar muy atentos, ya que el animal podría estar refugiándose bajo vehículos, en parques cercanos o entradas de viviendas debido a su estado de debilidad.

¿A quién va dirigido el llamado de emergencia?

La alerta ciudadana busca articular esfuerzos tanto de la sociedad civil como de las autoridades competentes.

Desde la organización Plataforma ALTO han pedido ayuda directamente a la Alcaldía Local de Teusaquillo para que active sus protocolos de bienestar animal y brinde apoyo institucional en la búsqueda y posterior rescate.

Asimismo, se reitera la petición a la ciudadanía para compartir la información y reportar inmediatamente cualquier avistamiento a los canales de protección animal o autoridades locales, evitando asustar al perrito para que no huya del sector.