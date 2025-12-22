Resumen: Si tienes un espacio en tu casa, una habitación libre o puedes ofrecerle un refugio seguro donde no sea atacado, tu ayuda será la diferencia entre la vida y la muerte para este pequeño

¡Urgente! Se busca hogar de paso YA para gatico que está siendo atacado en la calle

Minuto30.com .- La vida en la calle es una condena diaria, pero para este pequeño felino se ha convertido en una carrera contra el tiempo. Se ha emitido una alerta urgente para encontrar un hogar de paso que pueda recibir a un gatico noble que se encuentra en grave peligro de quedar ciego o perder la vida debido a los constantes ataques que sufre.

El gatico intenta resguardarse en un lote donde personas de buen corazón le brindan alimento; sin embargo, el territorio es dominado por otros gatos callejeros que lo golpean brutalmente. En los últimos ataques, casi le sacan los ojos, lo que evidencia que el animal no tiene capacidad de defensa y su integridad física está comprometida.

Un llamado a la compasión antes de que sea tarde

Quienes reportan el caso aseguran que, a pesar del maltrato y el dolor que padece, el gatico mantiene un carácter muy noble, lo que facilitaría su adaptación a un hogar temporal mientras se le busca una familia definitiva o se recupera de sus heridas.

“Necesitamos sacarlo urgente de allí antes de que sea muy tarde”, es el clamor de los rescatistas que ven con impotencia cómo cada día que pasa en el lote es un riesgo mayor para su salud.

¿Cómo puedes ayudar?

Si tienes un espacio en tu casa, una habitación libre o puedes ofrecerle un refugio seguro donde no sea atacado, tu ayuda será la diferencia entre la vida y la muerte para este pequeño. Un hogar de paso es una medida temporal que salva vidas.

Para ofrecer ayuda o coordinar el traslado, comunícate de inmediato:

Contacto de emergencia: 300 711 45 09

Desde Minuto30, apelamos a la solidaridad de nuestra comunidad. Compartir esta nota en tus estados de WhatsApp y grupos de Facebook puede hacer que la persona indicada aparezca hoy mismo.

No permitamos que este gatico sufra una agresión más. ¡Ayúdanos a difundir!