¡Urgente! Salomé Lotero Cano de 14 años se extravió en Titiribí: su familia está muy preocupada

Resumen: La menor desapareció en las horas de la tarde/noche del martes 9 de diciembre de 2025, de la vereda Loma del Guamo; en el muniicpio de Titiribí, suroeste antioqueño
Minuto30.com .- Se ha emitido una alerta por la desaparición de la adolescente Salomé Lotero Cano, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez en la vereda Loma del Guamo, en el municipio de Titiribí, Antioquia.
La menor desapareció en las horas de la tarde/noche del martes 9 de diciembre de 2025, de la vereda Loma del Guamo. Su familia la está buscando desesperadamente, enfatizando que cada minuto es valioso.
Recompensa Ofrecida
El alcalde de Titiribí, Jaime Humberto Salazar Botero, se ha sumado a la búsqueda ofreciendo una recompensa por información verificable que conduzca al paradero de Salomé.
Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la adolescente puede comunicarse de inmediato a los siguientes puntos de contacto:
Celular: 310 844 0994
Instituciones: La Alcaldía de Titiribí o la Personería del municipio.
Se ruega la máxima difusión para ayudar a que Salomé regrese a salvo con su familia.
