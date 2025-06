¡Urgente! Petro confirma algo muy grave que explica por qué le dispararon por la espalda a Miguel Uribe

El presidente Gustavo Petro ha revelado un detalle crucial sobre el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, confirmando que su esquema de protección fue “extrañamente” disminuido el mismo día del ataque. Esta información genera nuevas interrogantes sobre las circunstancias del suceso que ha conmocionado al país.

A través de un trino publicado el día de hoy, el mandatario afirmó: “Por mi parte ahora debo informar que el esquema de protección del senador Uribe, fue disminuido extrañamente el día del atentado. De 7 a 3 personas”.

Esta significativa reducción, de siete a tres personas en su equipo de seguridad, plantea serias preguntas sobre la vulnerabilidad del precandidato en el momento del ataque. El presidente Petro no ocultó su preocupación y aseguró haber solicitado una investigación exhaustiva. “Pedí en el consejo de seguridad, la máxima profundidad en la investigación de este hecho“, añadió.

Lea también: No es solo contra Miguel Uribe: militar de inteligencia confirmó que dos precandidatas en Colombia están en riesgo

La revelación del presidente se suma a una serie de detalles que han surgido en los últimos días sobre el atentado contra Uribe Turbay. Previamente, se confirmó que el arma utilizada fue comprada legalmente en Estados Unidos, y el tío del menor presuntamente implicado en el ataque declaró que este disparó porque le ofrecieron una gran suma de dinero. Además, el propio presidente Petro había informado que el menor había abandonado programas de resocialización.

Las declaraciones de la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien denunció un plan terrorista de las disidencias de las Farc que la incluiría a ella y a María Fernanda Cabal, también han intensificado el debate sobre la seguridad de las figuras públicas en Colombia.

La investigación sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay toma ahora un nuevo rumbo con el foco en la inexplicable reducción de su esquema de seguridad. Se espera que las autoridades profundicen en este aspecto para esclarecer si hubo negligencia o alguna intencionalidad detrás de esta decisión.

Es mi responsabilidad, brindar la información que tenemos disponible. He afirmado que nos movemos en el terreno, hasta ahora de hipótesis y son muchas y diferentes.

No me gusta y debo ser franco, que se use electoralmente el atentado a Miguel, he observado una conducta prudente…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2025