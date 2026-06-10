¡URGENTE! Perrito encontrado solito en el sector del Estadio, en Medellín: ¿es tuyo o lo puedes adoptar?

Resumen: Si reconoces a este perrito, sabes quiénes son sus dueños o tienes un espacio seguro en tu casa para brindarle un hogar de paso (o adoptarlo si no aparecen sus dueños), comunícate de inmediato
Minuto30.com .- Se busca a su familia o un hogar de paso/adopción responsable. El perrito se encuentra a salvo, pero está muy triste buscando su hogar.
Perfil del peludito
Condición: Encontrado deambulando solo.
Sexo: Macho (ya está esterilizado).
Edad: Joven.
Temperamento: Muy tierno, juicioso, educado y de buen comportamiento.
Identificación: No tiene placa, collar ni chip de rastreo.
¿Cómo ayudar?
Si reconoces a este perrito, sabes quiénes son sus dueños o tienes un espacio seguro en tu casa para brindarle un hogar de paso (o adoptarlo si no aparecen sus dueños), comunícate de inmediato.
Contacto directo
WhatsApp: 322 970 9058
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