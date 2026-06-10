¡URGENTE! Perrito encontrado solito en el sector del Estadio, en Medellín: ¿es tuyo o lo puedes adoptar?

Resumen: Si reconoces a este perrito, sabes quiénes son sus dueños o tienes un espacio seguro en tu casa para brindarle un hogar de paso (o adoptarlo si no aparecen sus dueños), comunícate de inmediato