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    ¡URGENTE! Perrito encontrado solito en el sector del Estadio, en Medellín: ¿es tuyo o lo puedes adoptar?

    Si reconoces a este perrito, sabes quiénes son sus dueños o tienes un espacio seguro en tu casa para brindarle un hogar de paso comunícate ya

    Publicado por: SoloDuque

    perrito encontrado en estadio
    ¡URGENTE! Perrito encontrado solito en el sector del Estadio, en Medellín: ¿es tuyo o lo puedes adoptar?

    Resumen: Si reconoces a este perrito, sabes quiénes son sus dueños o tienes un espacio seguro en tu casa para brindarle un hogar de paso (o adoptarlo si no aparecen sus dueños), comunícate de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se busca a su familia o un hogar de paso/adopción responsable. El perrito se encuentra a salvo, pero está muy triste buscando su hogar.

    Perfil del peludito

    Condición: Encontrado deambulando solo.

    Sexo: Macho (ya está esterilizado).

    Edad: Joven.

    Temperamento: Muy tierno, juicioso, educado y de buen comportamiento.

    Identificación: No tiene placa, collar ni chip de rastreo.

    ¿Cómo ayudar?

    Si reconoces a este perrito, sabes quiénes son sus dueños o tienes un espacio seguro en tu casa para brindarle un hogar de paso (o adoptarlo si no aparecen sus dueños), comunícate de inmediato.

    Contacto directo

    WhatsApp: 322 970 9058

    ¡Por favor, comparte esta información! Un reenvío puede cambiarle la vida y regresarlo a casa.🐾❤️

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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