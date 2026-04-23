¡Urgente! Perrita preñada requiere hogar de paso ¿te le mides?

Resumen: La solidaridad ciudadana es vital en este momento para cambiarle el destino a una peludita que está a punto de traer nuevas vidas al mundo. Una perrita en avanzado estado de gestación se encuentra en una situación vulnerable y necesita ayuda inmediata para poder tener a sus crías en un lugar seguro.

Minuto30.com .- La solidaridad ciudadana es vital en este momento para cambiarle el destino a una peludita que está a punto de traer nuevas vidas al mundo. En Bello, una perrita en avanzado estado de gestación se encuentra en una situación vulnerable y necesita ayuda inmediata para poder tener a sus crías en un lugar seguro.

¿Cómo puedes sumarte y ayudar?

Esta es una carrera contra el tiempo y se requieren dos tipos de ayuda fundamentales para garantizar el bienestar de la madre y de la camada que viene en camino:

Hogar de paso (Prioridad máxima): Se necesita con urgencia una familia o persona de gran corazón que pueda acoger a la perrita de manera temporal. El objetivo es brindarle un espacio tranquilo, cálido y seguro donde pueda dar a luz y amamantar a sus cachorritos durante sus primeras semanas de vida.

Adopción responsable: Desde ya, se están buscando familias definitivas que deseen adoptar a los perritos una vez estén listos para ser separados de su madre. La idea es asegurar su futuro y evitar a toda costa que terminen abandonados en las calles.

La adopción es un acto de amor y paciencia

Los rescatistas recuerdan a los futuros adoptantes que integrar un nuevo animalito a la familia es un proceso. Requiere de mucho amor, compromiso y, sobre todo, paciencia mientras los cachorros se educan y se adecúan a las dinámicas de su nuevo hogar.

¡Comunícate y salva vidas!

Si tienes el espacio para brindarle un hogar de paso a la mamá, o si deseas apuntarte de manera responsable para adoptar a uno de los futuros cachorritos, por favor comunícate de inmediato a la siguiente línea:

📱 WhatsApp de contacto: 310 881 5516

¡Si no puedes acogerlos ni adoptarlos, tu ayuda compartiendo este mensaje en tus redes sociales es igual de valiosa para que esta familia perruna encuentre la ayuda que tanto necesita!