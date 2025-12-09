Menú Últimas noticias
    ¡Urgente! Perrita pitbull de 11 años se perdió en Carpinelo: huyó por la pólvora

    Existe un alto riesgo de desorientación y complicaciones de salud mientras permanece extraviada

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Una perrita de raza Pitbull, de 11 años de edad, se encuentra perdida en el sector de Carpinelo, Santo Domingo, luego de que escapara asustada por la detonación de pólvora. Su familia está desesperada, especialmente por su avanzada edad, que la hace más vulnerable en la calle.

    La perrita es considerada una mascota mayor, lo que aumenta el riesgo de desorientación y complicaciones de salud mientras permanece extraviada. La búsqueda se concentra en la zona de Carpinelo y sus alrededores en Santo Domingo.

    Su familia ruega la colaboración de la comunidad. Si alguien ha visto a esta perrita, la tiene resguardada o puede ofrecer cualquier información sobre su paradero, es vital que se comuniquen de inmediato vía WhatsApp al número: 318 310 5121.

    ¡Ayudemos a que esta Pitbull mayor, víctima del pánico por la pólvora, regrese sana y salva a su hogar!

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


