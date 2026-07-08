¡Urgente! Perrita en calor deambula solita por Niquía ¿es suya?

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Resumen: Se busca con urgencia a sus dueños, un hogar de paso o un adoptante que pueda retirarla del peligro de inmediato.

Minuto30.com .- Esta hermosa perrita se encuentra sola en inmediaciones de la Estación Niquía del Metro (Bello). Al parecer está en celo, lo que la deja en una situación de total indefensión ante otros perros y el tráfico de la zona.

Se busca con urgencia a sus dueños, un hogar de paso o un adoptante que pueda retirarla del peligro de inmediato.

📍 Ubicación: Estación Niquía del Metro, Bello.

🙏 Ayuda a difundir: Si la reconoces o puedes darle refugio, acude urgentemente al lugar.

¡Su vida corre peligro en la calle!