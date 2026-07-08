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Resumen: Se busca con urgencia a sus dueños

¡Urgente! Perrita fue encontrada solita por Niquía ¿es suya?

Minuto30.com .- Esta hermosa perrita fue hallada sola en inmediaciones de la Estación Niquía del Metro (Bello). Una persona le dio posada pero no puede hacerse cargo de ella.

Se busca con urgencia a sus dueños, y se entrega con pruebas.

📍 Whatsapp: 3173684003

🙏 Ayuda a difundir: Si la reconoces acude urgentemente al lugar.

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