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    ¡Urgente! Perrita fue encontrada solita por Niquía ¿es suya?

    Se busca con urgencia a sus dueños, lleve pruebas de que es suya

    Publicado por: SoloDuque

    perrita en calor niquia
    ¡Urgente! Perrita fue encontrada solita por Niquía ¿es suya?

    Resumen: Se busca con urgencia a sus dueños

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    Minuto30.com .- Esta hermosa perrita fue hallada sola en inmediaciones de la Estación Niquía del Metro (Bello). Una persona le dio posada pero no puede hacerse cargo de ella.

    Se busca con urgencia a sus dueños, y se entrega con pruebas.

    📍 Whatsapp: 3173684003
    🙏 Ayuda a difundir: Si la reconoces acude urgentemente al lugar.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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