¡Urgente! Nuevo golpe al petrismo: su candidata a magistrada a la Corte Constitucional perdió por goleada

Resumen: El gobierno de Gustavo Petro sufrió una derrota en el Senado al perder la elección para un nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Carlos Camargo, el candidato de la oposición, ganó con 62 votos, mientras que María Patricia Balanta, la candidata del gobierno, solo obtuvo 41. Con este resultado, el gobierno no consigue la mayoría que esperaba en la Corte.