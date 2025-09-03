¡Urgente! Nuevo golpe al petrismo: su candidata a magistrada a la Corte Constitucional perdió por goleada

Resumen: El gobierno de Gustavo Petro sufrió una derrota en el Senado al perder la elección para un nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Carlos Camargo, el candidato de la oposición, ganó con 62 votos, mientras que María Patricia Balanta, la candidata del gobierno, solo obtuvo 41. Con este resultado, el gobierno no consigue la mayoría que esperaba en la Corte.
Un nuevo golpe sufrió el gobierno de Gustavo Petro tras perder las elecciones del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
La votación fue por tres candidatos, pero solo dos lograron votos. María Patricia Balanta, la ficha del gobierno nacional, alcanzó solo 41 votos, una cifra lejana a los 50 que tenían más o menos presupuestada alcanzar.
Por su parte, Carlos Camargo, el favorito de la oposición, obtuvo 62 votos, quedándose con el cargo de magistrado.
Esto representa una gran derrota para el gobierno de Petro, que esperaba tener mayoría en la Corte Constitucional. Con este resultado, no la tiene.
En desarrollo.
#PlenariaSenado | Con 62 votos a favor, es elegido como nuevo magistrado de la @CConstitucional el Dr @CarlosCamargoA. pic.twitter.com/JBnjQb6VDH
— Senado de la República (@SenadoGovCo) September 3, 2025