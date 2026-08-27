Resumen: Un temblor de magnitud 4.4 y 43 kilómetros de profundidad, con epicentro en Istmina (Chocó), sacudió el occidente de Colombia a las 10:25 a. m. de este jueves 27 de agosto de 2026. El evento reactivó la alerta entre los habitantes del departamento, golpeados por el devastador terremoto registrado semanas atrás, el pasado 10 de agosto. Mientras los organismos de socorro avanzan en la evaluación de posibles daños sobre infraestructuras resentidas por la actividad tectónica reciente, el Servicio Geológico Colombiano mantiene habilitada su plataforma para que la ciudadanía reporte la intensidad con la que percibió el movimiento.

¡Urgente! Nuevamente volvió a temblar durísimo en Colombia y se sintió en zonas del terremoto

Un nuevo movimiento telúrico volvió a sacudir el occidente de Colombia durante la mañana de este jueves. Según el Boletín Actualizado 1 emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 10:25 a. m. hora local, alcanzando una magnitud de 4.4 y una profundidad de 43 kilómetros, con epicentro localizado en el municipio de Istmina, Chocó.

Parámetros oficiales del evento

El reporte técnico consolidó los siguientes datos del evento sísmico:

Hora local: 10:25 a. m. (2026-08-27)

Magnitud: 4.4

Profundidad: 43 km

Epicentro: Istmina (Chocó, Colombia)

Contexto y antecedentes en la zona

La ocurrencia de este sismo mantiene en zozobra a los habitantes del departamento, quienes han experimentado múltiples temblores e inestabilidad del terreno a raíz del fuerte terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Aquel evento previo causó severos daños en la infraestructura del Chocó y llevó al Gobierno nacional a declarar planes de reconstrucción y subsidios para las comunidades afectadas.

Las autoridades técnicas explican que la recurrencia de movimientos en la zona responde a procesos de reacomodación tectónica tras el sismo principal. Sin embargo, recomiendan a la ciudadanía extremar precauciones ante la presencia de estructuras comprometidas por los eventos de las últimas semanas.

Acciones de control y reporte ciudadano

Los organismos de socorro locales iniciaron de inmediato el barrido habitual por la zona urbana y rural de Istmina y municipios vecinos para evaluar posibles nuevos daños o afectaciones a la población.

Paralelamente, el SGC habilitó su plataforma oficial e hizo un llamado a los habitantes del Pacífico y del interior del país que hayan sentido la sacudida para diligenciar el reporte ciudadano (¿Sintió este sismo?), información clave para determinar los mapas de intensidad e impacto del temblor.

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