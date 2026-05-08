¡Urgente! Murió Germán Vargas Lleras

Resumen: Colombia despide a uno de los políticos y abogados más influyentes y reconocidos de Colombia en las últimas décadas. fue el líder natural del partido político Cambio Radical

Minuto30.com .- En los últims minutos se conoció el sensible deceso del exvicepresidente Germán vargas Lleras.

Colombia despide a uno de los políticos y abogados más influyentes y reconocidos de Colombia en las últimas décadas. fue el líder natural del partido político Cambio Radical y ha ocupado algunos de los cargos más altos dentro del Estado colombiano, destacándose por su enfoque en la infraestructura y la vivienda.

Origen y familia

Nació en Bogotá el 19 de febrero de 1962 en el seno de una de las familias con mayor tradición política en el país: era nieto del expresidente de la República Carlos Lleras Restrepo (quien gobernó entre 1966 y 1970) y sobrino nieto del también expresidente Alberto Lleras Camargo. Abogado egresado de la Universidad del Rosario.

Cargos más importantes

A lo largo de su extensa carrera política, Vargas Lleras ocupó posiciones de gran poder:

Vicepresidente de la República (2014 – 2017): Durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos. En este cargo, tuvo la misión de liderar los ambiciosos proyectos de infraestructura del país (las vías 4G) y macroproyectos de vivienda.

Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio (2012 – 2013): Fue el principal ejecutor del programa de las «100.000 viviendas gratis», uno de los proyectos bandera del gobierno Santos.

Ministro del Interior y de Justicia (2010 – 2012): Lideró la agenda legislativa del gobierno en el Congreso.

Senador de la República (1998 – 2008): Durante su tiempo en el Congreso, fue un fuerte aliado del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en sus primeros años, aunque después tomó distancia.

Aspiraciones Presidenciales

Vargas Lleras buscó la Presidencia de Colombia en dos ocasiones:

En 2010: Quedó en el tercer lugar en la primera vuelta, detrás de Juan Manuel Santos y Antanas Mockus.

En 2018: Se lanzó por firmas apoyado por su partido Cambio Radical, pero sufrió una dura derrota, quedando en el cuarto lugar en la primera vuelta (elecciones que finalmente ganó Iván Duque).

Atentados contra su vida

Un aspecto trágicamente conocido de su vida personal son los graves atentados terroristas de los que ha sido víctima debido a su postura política y su lucha contra grupos armados cuando era senador:

2002: Recibió un libro bomba envuelto como un regalo que le estalló en las manos. Como consecuencia de este ataque, perdió varios dedos de su mano izquierda.

2005: Sobrevivió a un atentado con carro bomba en Bogotá del cual salió ileso junto a sus escoltas, gracias al blindaje de su vehículo.

Germán Vargas Lleras fue hasta sus últimos días una figura de gran peso en la política colombiana. Aunque no ocupaba un cargo público, ejercía un fuerte liderazgo sobre la bancada de Cambio Radical en el Congreso y fue un influyente líder de opinión a través de su columna dominical en el diario El Tiempo, desde donde solía hacer fuerte oposición y críticas a las políticas del actual Gobierno Nacional.