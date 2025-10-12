¡Urgente! Murió Gabriel Ángel Taborda, vigilante atacado por «una manada» en Ciudad Bolívar Antioquia

Resumen: Se presume que el ataque fue una represalia de los delincuentes, pues la víctima habría frustrado un intento de robo en un local comercial en días previos.

Minuto30.com .- La tarde de este domingo 12 de octubre, falleció en Medellín Gabriel Ángel Taborda, un vigilante de 77 años, quien fue agredido salvajemente mientras cumplía su labor en el sector Los Guayacanes, en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia.

El brutal ataque, que causó indignación nacional, ocurrió el 10 de diciembre de 2024. Don Gabriel Taborda fue agredido hasta quedar inconsciente, y luego sus atacantes le robaron sus pertenencias.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que permitió a las autoridades identificar y capturar a varios responsables del ataque, incluyendo a alias «Ibarguen» y al menos otros cuatro sujetos.

Se presume que el ataque fue una represalia de los delincuentes, pues la víctima habría frustrado un intento de robo en un local comercial en días previos.

Tras el deceso de Don Gabriel, los capturados enfrentaríann ahora un cambio en su estatus penal. Inicialmente imputados por homicidio agravado en modalidad de tentativa y hurto, ahora podrían responder por el delito de homicidio agravado.

Se espera que el cuerpo de Don Gabriel Ángel Taborda sea trasladado en las próximas horas a Ciudad Bolívar, donde recibirá sus honras fúnebres rodeado de su familia.

